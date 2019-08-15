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15 авг 2019

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Автор фото: фирма-производитель

Когда-то Charger, еще классический масклкар, гремел своим именем на весь мир, а версия Daytona поражала всех своим гигантским спойлером. Шло время и Сharger стал обычным седаном, пусть и очень мощным. Однако, производитель не забыл о своей истори…

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией. Тираж новинки составит 501 автомобиль — ровно столько было выпущено оригинальных «Дайтон» в 1969 году. Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Она получила эксклюзивный голубой окрас кузова и специальный декор: шильдики и контрастную наклейку со словом Daytona на спойлере и крышке багажника, как у оригинальной модели.

Разумеется, внешним стайлингом дело не ограничится. Инженеры доработали V-образную «восьмерку» от обычной «Адской кошки» и форсировали ее на 10 лошадиных сил. Теперь отдача мотора спецверсии составляет 727 сил и 881 Нм крутящего момента. Так что «жогова» никто не отменял. 

При написании новости использовалась информация:
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