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3 июл 2018

Dodge обновил самый мощный седан в мире

Dodge обновил самый мощный седан в мире
Автор фото: фирма-производитель

У седана Dodge Charger, который делит платформу с Chrysler 300C и, соответственно, Mercedes-Benz E-класса предпредыдущего поколения, имидж спортседана. На «заряженные» версии приходится 25% от всего объема продаж модели! Поэтому при обновлении основные изменения коснулись как раз мощных версий.

Топовый вариант Dodge Challenger SRT Hellcat, который является самым мощным седаном в мире (717 л.с.) получил некоторые компоненты от мелкосерийного Demon. В частности, появился Launch Assist, который работает вместе с Launch Control и оптимизирует отдачу двигателя в случаях, когда колеса теряют сцепление с дорогой. Появилась система Line Lock, она позволяет заблокировать передние колеса с тем, чтобы прогреть шины перед стартом и устроить burn-out (пустить дым из-под колес). Сам двигатель не трогали, но у механического нагнетателя появился автономный охладитель, который продолжает работать и после выключения зажигания.

Системы Launch Assist и Line Lock получила и менее мощная версия Dodge Charger R/T Scat Pack с двигателем мощностью 492 л.с.Внешне обновленные версии можно узнать по новой радиаторной решетке с воздухозаборниками и капоту с антибликовым покрытием. Кстати, вместе с обновлением из гаммы седана исчезла версия SRT.

Dodge Charger R/T (V8 объемом 5,7 литра, 375 л.с.) получил перенастроенную подвеску, новые сиденья и подрулевые лепестки переключения передач. Обычные же варианты Dodge Charger с мотором V6 отличают от дорестайлинговых лишь набором комплектаций и списком опций.

Продажи обновленного Dodge Charger в Северной Америке начнутся осенью. А в другие страны он и не поставляется.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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