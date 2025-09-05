Американца оштрафовали за слишком громкий выхлоп у электрического Dodge Charger

Владелец Dodge Charger EV с имитацией звука ДВС получил штраф за «слишком громкий выхлоп», несмотря на то, что у его машины выхлопной системы попросту нет

Эта история произошла в Миннесоте три месяца назад и до сих пор ведутся судебные разбирательства. Водитель утверждает, что его Charger находился в режиме Auto, где синтетические звуки минимальны и соответственно он не мог совершить данное правонарушение. Тем не менее, патрульный настоял, что именно его «выхлоп» мешал жителям Стилуотер, где ограничения по шуму достаточно жесткие.

Данная история стала примечательной для новой автомобильной реальности. И, вероятно, таких случаев по всему миру будет только больше. Парадоксально, что электромобиль, созданный для того, чтобы звучать как бензиновый масл-кар, оказался оштрафован за выхлоп, которого физически не существует.