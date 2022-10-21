Dodge представил Challenger, который похож на радугу

Представьте себе ситуацию – вы идете в салон покупать автомобиль. Выбираете нужную модель, а потом начинается муки с поиском нужного цвета – вроде бы автомобиль и в красном оттенке хорош, да и синий тоже идет… Как поступить в такой ситуации?

Ответ на этот вопрос дали в Dodge. Дизайнеры марки подумали и решили, а почему бы нам не взять модель Challenger и покрасить ее во все доступные цвета. Сказано – сделано.

В итоге публике на днях представили маслкар с уникальной расцветкой Hi-Impact Colors, куда вошла целая палитра, состоящая из 14 фирменных оттенков. Выглядит необычно, но самое главное, это не лимитированный выпуск. Отныне Hi-Impact Colors будет доступен каждому желающему, правда, за отдельную плату.

На кузов наносятся полосы 14 фирменных оттенков: фиолетового Plum Crazy, голубого Frostbite, синего B5 Blue, лаймовый Sublime, зеленого F8 Green, оранжевого Go Mango, коричневого Sinamon Stick, бордового Octane Red, красный Torred, жемчужного Triple Nickel, серого Destroyer Grey, графитового Granite, Pitch черного Black и белого White Knuckle.

