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15 янв 2019

Представлен «супертяжелый» Dodge Ram

Представлен «супертяжелый» Dodge Ram
Автор фото: фирма-производитель

Этому пикапу уже пророчат звание самой важной премьеры автосалона в Детройте. И если с этим утверждением еще можно поспорить, то статус тяжеловеса у этого пикапа останется неоспоримым

Сам по себе новый Dodge Ram был представлен еще год назад. Сейчас же демонстрируются его  более тяжелые версии Heavy Duty с индексом 2500 и 3500. Эти автомобили являются настоящими рабочими лошадьми. Мало того, что они имеют грузоподъемность до 3.5 тонн, так еще способны буксировать за собой прицепы с массой до 16 тонн.

Такие, мягко говоря, серьезные возможности обеспечиваются мощными двигателями. Для автомобилей предусмотрены три мотора на выбор: базовый бензиновый 6,4-литровый V8 HEMI (415 л.с., 581 Нм) и новый 6,7-литровый турбодизель Cummins с двумя степенями форсировки: младшая версия выдаёт 375 л.с. и 1152 Нм, старшая – 405 л.с. и 1356 Нм. В пару к дизельному двигателю ставится 6-ступенчатая гидромеханическая АКП японской фирмы Aisin, а бензиновый агрегат оснащается традиционной  8-ступенчатой коробкой TorqueFlite. 

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , TopGear Russia

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