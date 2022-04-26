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26 апр 2022

Представлен доработанный Dodge Ram

Представлен доработанный Dodge Ram
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг больших американских пикапов – благодатная почва для полета фантазии и нестандартных решений

Данные машины любят всей душой, а конструировать из них монстров – и подавно. Наиболее громко на данном поприще смогло заявить о себе ателье Hennessey. Мастера из США ежегодно показывают тот или иной заряженный пикап на базе Ford или Dodge, но нынешний проект можно назвать уникальным

Во-первых, перед нами трехосная машина. Да, модели удлинили грузовую платформу и добавили еще одну пару колес.  К слову, третья ось здесь тоже является ведущей, так что с колесной формулой 6х6 автомобиль должен легко покорять любое бездорожье. В результате мы имеем пикап, чья длина превышает семь метров. Занятно, но в Hennessey называет новую разработку самым большим автомобилем за 30 летнюю историю ателье.

Во-вторых мастера «перетряхнули» подвеску машины, установив усиленные амортизаторы. Кроме того были произведены работы и с двигателем – шестилитровый V8 оснастили новым нагнетателем, новой системой впуска и перепрошитым ЭБУ. В результате мотор стал развивать более тысячи лошадиных сил (712 в стоке).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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