RAM готовится к выпуску электромобилей

Вот только недавно мы рассказывали про намерения Dodge выпустить электрический маслкар, так теперь другая напасть – RAM будет выпускать электрический пикап

Впрочем, почему напасть, и электрический маслкар, и пикап – все это часть глобальной стратегии альянса Stellantis, согласно которой все марки, которые входят в альянс, должны в течение десяти лет активно заняться освоением отрасли электромобилей. Да и в конце концов, уже и Hummer и Ford выпустили уже свои электрические пикапы, так что просто воспринимаем это как данность.

Ладно, переходим к самой машине. Информации, к сожалению, по ней мало. Впрочем, существует тизер –из него можно понять, что в основу новинки ляжет новая электрическая платформа STLA Frame. Рамная конструкция при этом сохранится. К сожалению, данных по силовой установке нет.