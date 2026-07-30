Dodge готовит возвращение Super Bee и подогревает интерес к модели загадочным тизером

Производитель опубликовал короткий 15-секундный видеоролик, который практически напрямую намекает на возвращение одной из самых известных моделей в истории марки. Речь идет о Super Bee

В тизере показан рой пчел, собирающийся вокруг стартового светофора для дрэг-рейсинга. Когда сигнал переключается с желтого на зеленый, ролик заканчивается, не демонстрируя сам автомобиль. Несмотря на отсутствие подробностей, такая аналогия практически не оставляет сомнений в том, что Dodge готовит возвращение “пчелы”.

История Super Bee началась в 1968 году. Тогда под этим названием выпускался более доступный масл-кар на базе Dodge Coronet с двигателем V8. Позже модель перешла на платформу Charger. Вероятно, архитектуру этой модели позаимствуют и для нового Super Bee. Сейчас Dodge Charger предлагается с рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. При этом компания ранее намекала, что линейка получит и более мощные модификации.

Пока неизвестно, станет ли Super Bee отдельной лимитированной серией или совершенно новой модификацией Charger. Ответ на этот вопрос, как ожидается, будет дан уже 8 августа 2026 года во время мероприятия Roadkill Nights, посвященного дрэг-рейсингу.

