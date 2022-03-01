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1 мар 2022

Взгляните на уникальный Dodge Durango, который построил Кэрролл Шелби

Взгляните на уникальный Dodge Durango, который построил Кэрролл Шелби

Девяностые годы в истории мирового автопрома имеют большое значение -  слишком много интересных машин было создано в тот непростой период. Одна из таких – перед вами

Это не простой Dodge Durango, а Shelby Super Pursuit 360 – заряженный внедорожник, который был построен при личном участии Кэрролоа Шелби. Изначально эту модель построили в единственном экземпляре для тюнинг-шоу SEMA в 1997 году, однако, там внедорожник настолько понравился публике, что в Dodge решили дать зеленый свет мелкосерийной сборке. К сожалению, машину собирали лишь на протяжении одного года и ее тираж невелик – всего триста экземпляров. Эксперты заявляют, что живых экземпляров осталось и того меньше -  около сотни.

Рассматриваемую модель можно назвать и вовсе уникальной – она одна из десяти, которые являются заднеприводными (все остальные имели полный привод). Разумеется, основным отличием Super Pursuit 360 от стандартных Dodge Durango был двигатель — 5,9-литровый наддувный V8 с отдачей 360 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Причем на момент девяностых годов ни один из серийных внедорожников не мог продемонстрировать подобную мощность. Даже Mercedes-Benz ML 55 AMG был слабее (340 лошадиных сил). До 60 миль в час (96 км/ч) Shelby Super Pursuit 360 разгонялся за 7,1 секунды при максимальной скорости 230 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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