Новый Dodge готовится к дебюту

В интернете появились новые подробности об электрическом масл-каре Dodge Charger Daytona. Ожидается, что дебют модели должен состояться 5 марта

Судя по опубликованной информации, стандартная одноместная версия получит электромотор на 455 л.с., а флагманское исполнение Banshee будет оснащаться двумя электродвигателями суммарной мощностью от 800 до 900 л.с. Бензиновая модификация автомобиля также планируется, но официальных технических данных о ней пока нет. Предположительно, под капотом будет 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор семейства Hurricane.

Дизайн масл-кара практически полностью повторяет концепт, который показали в 2022 году. Серийная версия фактически отличается только привычными зеркалами заднего вида вместо камер и более упрощенной светодиодной оптикой. Передняя часть во многом вдохновлена стилем моделей Charger 60-х и 70-годов. Это выражается в прямоугольной компоновке фар и вставке под решетку радиатора. Официальных изображений интерьера пока нет, но ожидается, что салон будет отличаться более современным оснащением, по сравнению с актуальной генерацией.