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9 авг 2024

Dodge выводит на рынок электрический Charger Daytona

Dodge выводит на рынок электрический Charger Daytona
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dodge начинает продажи электрического маслкара Charger Daytona. “Двухдверку” оценили в 61 590 долларов, что эквивалентно примерно 5 330 000 рублей. Бензиновый Charger также появится, но в следующем году

Вне зависимости от комплектации, Charger Daytona имеет два электромотора. Версия Charger Daytona R/T оснащена электрической силовой мощностью 503 л.с. и 548 Нм крутящего момента. Комплектация подороже Daytona Scat Pack имеет суммарную мощность в 679 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч, но запас хода не раскрывается. Отмечается, что Daytona Scat Pack способен разогнаться до “сотни” за 3,3 с., а со старта до отметки в четверть мили (402 м) может проехать за 11,5 с.

Точные габариты модели: 5248/2027/1499 мм., при колесной базе в 3073 мм. В зависимости от комплектации автомобиль оснащен 18 или 20 дюймовыми колесными дисками. Стандартное оборудование включает 12,3-дюймовую мультимедийную систему, аудиосистему Alpine с 9 динамиками, включая сабвуфер, широкий набор электронных ассистентов и кресла с электроприводом и подогревом. Помимо этого здесь имеется система Fratzonic, имитирующая звуки выхлопа.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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