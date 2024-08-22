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22 авг 2024

Новый Dodge Attitude оказался китайцем

Новый Dodge Attitude оказался китайцем
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dodge рассекретила новое поколение седана Attitude для мексиканского рынка. И как это заведено для модели, донором оказался иностранный автомобиль. Если для предыдущего Attitude брали Mitsubishi Mirage (Attrage), то теперь это GAC Empow

Фактически понять, что это Dodge можно только по иной решетке радиатора и конечно, американским шильдикам. В остальном внешние отличия сведены к минимуму. С переходом на китайскую платформу седан соответственно стал длиннее, но конкретные цифры не раскрываются. Напомним, что размеры GAC Empow составляют: 4700/1850/1432 мм., при колесной базе в 2736 мм. Таким образом, у Attitude произошло повышение уровня в классе и цена стала выше. На мексиканском рынке автомобиль оценивается от 399 900 песо, что эквивалентно 1,9 миллиона рублей.

Под капотом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизировагнная коробка передач. Привод - передний. 

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