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1 сен 2020

Ferrari убрали самый практичный автомобиль из своей линейки

Ferrari убрали самый практичный автомобиль из своей линейки
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Ferrari объявила о снятии с производства хэтчбек GTC4 Lusso. Жизненный цикл модели подошел к концу -  все по плану

Модель Ferrari GTC4 Lusso была представлена в 2016 году, став преемником Ferrari FF. Переднемоторный автомобиль комплектовали 12-цилиндровым атмосферным двигателем объёмом 6,3 литра, который развивал 680 л.с. и 697 Нм крутящего момента.

Благодаря штатной системе полного привода трёхдверка ускорялась до 100 км/ч за 3,4 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч. Годом позже у суперкара появилась модификация GTC4 Lusso T с турбированным V8 объёмом 3,9 литра. Его отдача составляла лишь 610 л.с. Модель отличалась вместительным (объёмом 450 литров) багажником и возможностью сложить задние сиденья, за что и заслужила звание одного из самых практичных современных Ferrari.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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