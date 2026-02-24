Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2026

Ferrari готовит версию Amalfi без крыши

Автор фото: фирма-производитель

Премьера Amalfi Spider ожидается в первой половине марта, что логично продолжит историю модели, пришедшей на смену Roma

Ferrari Amalfi в кузове купе дебютировал прошлым летом и сразу был заявлен как преемник модели Roma. При этом Roma выпускалась не только в версии с закрытым верхом, но в кузове кабриолет. В связи с этим выход на рынок Amalfi Spider является логичным шагом. Серьезных изменений в дизайне не ожидается. Однако заявлено, что модель получит новую тормозную систему с электронным управлением (brake-by-wire system).

Приводится в движение Amalfi Spider будет битурбированным V8 объемом 3,9 литра. Мощность – 631 л.с. и 761 Нм крутящего момента. Купе с этим двигателем разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Версия купе, предположительно, будет выполнять данное упражнение на несколько долей секунд медленнее.

В этом году Ferrari намерена представить сразу 5 новых моделей, включая полностью электрическую Luce. В более долгосрочной перспективе компания рассчитывает вывести на рынок до 20 новых моделей до конца десятилетия.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

