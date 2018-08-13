Компания Ferrari не часто радует новыми моделями, поэтому каждую из них мир ждет с особыми чувствами. На этот раз итальянцы анонсировали новый открытый суперкар

Двухместный спидстер будет сделан на базе купе 812 Superfast и получит имя 812 Monza. Стилистически новинка будет напоминать концепт Ferrari Rossa, который компания показывала в далеком 2000 году.

Дизайн спидстера создавался в ателье Pininfarina с оглядкой на классическую Ferrari 250 Testa Rossa. Как ожидается серийная версия будет практически полностью повторять концепт, отличительными особенностями которого были низкое лобовое стекло и необычные обтекатели за сиденьями.

В компании пока не раскрывают технические характеристики будущей новинки. Купе 812 Superfast оснащается двигателем V12 объемом 6,2 литра. Его мощность равна 800 л.с. До «сотни» суперкар разгоняется всего за 2,9 секунды, максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Премьера Ferrari 812 Monzda состоится 17 сентября.

