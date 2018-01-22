Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2018

Ferrari готовит новый суперкар с двигателем V8

Ferrari готовит новый суперкар с двигателем V8

Компания Ferrari работает над новой моделью, которая должна стать самым мощным суперкаром с двигателем V8 за всю историю итальянской марки. Вероятнее всего машина станет спецверсией одной из уже выпускающихся машин.

По неофициальным данным речь идет об экстремальной модификации купе 488 GTB, которая сменит буквы в индексе на GTO (Gran Turismo Omologata). Суперкар получит модернизированный двигатель от гоночной модификации Ferrari 488 Challenge. Причем «модификация» в данном случае означает некоторую дефорсировку мотора с целью увеличения его ресурса. В гоночной версии 3,9-литровый V8 с турбонаддувом развивает 700 л.с.

С целью облегчения суперкара большинство внешних элементов кузова новой версии будет изготавливаться из углеволокна. Также карбон будет применяться и в салоне, например, из него будет сделана передняя панель. Это поможет Ferrari 488 GTO стать примерно на 20% легче версии GTB.

Также купе получит полностью перенастроенные подвеску и рулевое управление, новые, более легкие колесные диски, усиленные тормоза, активное антикрыло и спортивные шины Michelin Sport Cup 2. Ожидается, что новинка дебютирует в марте на автосалоне в Женеве.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari

Ferrari подтвердила выпуск кроссовера

18 января 2018
Ferrari FXX K Evo

Ferrari показала экстремальный вариант FXX K

30 октября 2017
Ferrari Portofino

Ferrari упростит свои модели

16 октября 2017
Ferrari GTC4Lusso

Ferrari подтвердила создание кроссовера

11 октября 2017
Ferrari

Ferrari вернулась в сотню самых дорогих брендов

26 сентября 2017
Ferrari Portofino

Ferrari представила свою самую дешевую модель

24 августа 2017

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan 2017 полный порядок Тест драйв
22 января 2018

Volkswagen Tiguan
"Полный порядок"
Chery Tiggo 3 - chery tiggo 3 2017 эндшпиль
Тест драйв
19 января 2018

Chery Tiggo 3
"Эндшпиль"
Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил
Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"

Написано новостей:

2 0 5 5 1