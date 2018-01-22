Компания Ferrari работает над новой моделью, которая должна стать самым мощным суперкаром с двигателем V8 за всю историю итальянской марки. Вероятнее всего машина станет спецверсией одной из уже выпускающихся машин.

По неофициальным данным речь идет об экстремальной модификации купе 488 GTB, которая сменит буквы в индексе на GTO (Gran Turismo Omologata). Суперкар получит модернизированный двигатель от гоночной модификации Ferrari 488 Challenge. Причем «модификация» в данном случае означает некоторую дефорсировку мотора с целью увеличения его ресурса. В гоночной версии 3,9-литровый V8 с турбонаддувом развивает 700 л.с.

С целью облегчения суперкара большинство внешних элементов кузова новой версии будет изготавливаться из углеволокна. Также карбон будет применяться и в салоне, например, из него будет сделана передняя панель. Это поможет Ferrari 488 GTO стать примерно на 20% легче версии GTB.

Также купе получит полностью перенастроенные подвеску и рулевое управление, новые, более легкие колесные диски, усиленные тормоза, активное антикрыло и спортивные шины Michelin Sport Cup 2. Ожидается, что новинка дебютирует в марте на автосалоне в Женеве.