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11 май 2021

Ferrari не будет хоронить свой двигатель V12

Ferrari не будет хоронить свой двигатель V12
Автор фото: фирма-производитель

Пока большинство автопроизводителей, вроде Mercedes или Volkswagen, отказываются от своих многоцилиндровых двигателей, в Ferrari, например, собираются их отстаивать до конца

Да, у итальянской марки есть свой собственный 12-цилиндровый V-образный монстр. Речь идет о шестилитровом 800-сильном моторе, который устанавливается на модель  812 Competizione. Любопытно, но изначально этот же мотор развивал немногим больше семисот коней, однако, комплекс доработок, вроде изменения формы поршней, применения титановых сплавов и.т.д, позволил добиться нынешней впечатляющей цифры 800.

К сожалению,  ужесточение экологических норм будет активно «душить» дальнейшую модернизацию данного мотора, однако, как заявил руководитель отдела маркетинга и коммерческий директор марки Энрико Гальера в интервью Top Gear – мотор V12 является столпом Ferrari и, своего рода, сердцем марки, а значит, компания приложит все усилия по его сохранению.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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