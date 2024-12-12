Ferrari не собирается производить свои автомобили в США, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины

Руководство Ferrari подтвердило, что продолжит производить свои автомобили исключительно в Маранелло. Генеральный директор компании Бенедетто Винья подчеркнул, что компания не намерена создавать отдельный завод в США, чтобы избежать введения пошлин

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал возможное введение пошлин на импортные товары из Европы. Однако судя по заявлению главы бренда Ferrari, компания не считает это угрозой своему бизнесу, и изменение спроса на итальянские спорткары не предвидится. «Мы будем продавать автомобили в США, но производить их будем в Маранелло», — подчеркнул он.

Кроме это, Винья поделился информацией, что полностью электрический суперкар Ferrari дебютирует в четвертом квартале 2025 года. Цена новинки, предположительно, превысит 500 000 евро, однако точная стоимость будет определена ближе к запуску.