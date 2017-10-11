Глава концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне все же признался в том, что у Ferrari появится собственный кроссовер. Правда, Маркионне пообещал его сделать непохожим ни на одного конкурента и даже придумал для него свою аббревиатуру — FUV, Fiat Utility Vehicle.

О том, что компания сделает такую модель Маркионне объявил на встрече с инвесторами. Правда, итальянцы решили пойти своим путем, в отличие от Porsche или Bentley, кроссовер Ferrari не будет «делать кассу». Он будет эксклюзивной моделью, выпускаемой крайне небольшими тиражами. Маркионне прямо говорит, что создаст искусственный дефицит данной модели.

По предварительным данным кроссовер Ferrari появится через 2,5 года, а платформа для него уже готова. В модельной линейке он заменит универсал GTC4Lusso. Фактически будущая новинка будет его следующей эволюцией, но будет иметь пятидверный кузов и большой дорожный просвет.

О том, какой двигатель может получить кроссовер пока никакой информации нет. Вероятнее всего это будет гибридная силовая установка мощностью 650-700 л.с.