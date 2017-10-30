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30 окт 2017

Ferrari показала экстремальный вариант FXX K

Ferrari показала экстремальный вариант FXX K
Автор фото: фирма-производитель

Ferrari FXX K один из самых эксклюзивных в мире суперкаров: выпущено всего 40 экземпляров, а владельцы имеют право выезжать на трек только в сопровождении команды инженеров и механиков Скудерии Ferrari: ведь машины хранятся на базе компании в Маранелло.

Но и этого специалистам Ferrari показалось мало: в рамках мероприятия Finali Mondiali компания представила пакет доработок Evo, который совместим со всеми 40 экземплярами FXX K. При этом, представители Ferrari называют FXX K Evo «чрезвычайно эксклюзивным вариантом» и «лабораторией на колесах», то есть не все владельцы получат возможность дооснастить свои суперкары новым пакетом.

Собственно, пакет Evo включает в себя ряд аэродинамических дополнений с фиксированным задним антикрылом с двумя боковыми ребрами. В Ferrari говорят, что потратили год на разработку пакета, он призван сгенерировать показатели прижимной силы, схожие с теми, что достигаются у гоночных автомобилей классов GT3 и GTE.

Прижимная сила по сравнению с обычным FXX K выросла на 23% или на 75% по сравнению с Ferrari LaFerrari на базе которой построен FXX. На скорости 200 км/ч прижимная сила на задние колеса достигает 640 кг, а на максимальной — впечатляющие 830 кг!

Кроме сразу бросающегося в глаза антикрыла инженеры Ferrari переработали нижнюю часть суперкара, чтобы сделать ее максимально гладкой, разработали новые бампера и слегка изменили настройки подвески.

В салоне появилось новое рулевое колесо с массой переключателей в духе болидов Формулы 1, новый 6,5-дюймовый экран и обновленная телеметрия, которая способна выводить данные о состоянии KERS.

Те, кто все же станет обладателем пакета Evo, смогут использовать его в специальной гоночной серии ХХ, организованной Ferrari для владельцеов FXX K в сезоне 2018-2019, который пройдет на девяти трассах по всему миру.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ferrari

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