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26 мар 2019

Ferrari показала новый экстремальный суперкар

Ferrari показала новый экстремальный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская марка представила построенный в единственном экземпляре P80/С. Этот автомобиль стал результатом работы отделения Ferrari Special Projects. Новый спорткар разработан с оглядкой на радикальные для своего времени модели: 330 P3/P4 и Dino 206S

Работа над Ferrari P80/C началась еще в 2015 году. В компании говорят, что сотрудникам отделения специальных проектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики будущей машины, но и инженерной составляющей. Каждый элемент, влияющий на мощностные показатели суперкара, был тщательно проанализирован и выверен для достижения максимальной эффективности.

В основу P80/C лег гоночный 488 GT3. Причина такого выбора объяснима - автомобиль удовлетворяет требованиям клиента в плане производительности и длинной колесной базы, что позволило команде дизайнеров креативно подойти к вопросам внешности. При этом им удалось привнести в облик новинки общие с Dino 206S и 250 LM элементы. Интересно, что кузов Ferrari P80/C целиком выполнен из карбона. Сзади находится огромное антикрыло и диффузор. Для улучшения отвода тепла от двигателя здесь практически нет кузовных панелей. Такая архитектура продиктована исключено трековым предназначением суперкара.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, speedme

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