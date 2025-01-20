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20 янв 2025

Ferrari предлагает купить кованые диски для Purosangue дороже новой Toyota GR Supra

Ferrari предлагает купить кованые диски для Purosangue дороже новой Toyota GR Supra
Автор фото: фирма-производитель

Стоимость кованых колёс для Ferrari Purosangue поражает воображение: комплект из четырёх дисков может обойтись владельцу минимум в $57 000 (5,8 млн рублей ). Это больше, чем цена нового спортивного купе Toyota GR Supra, стартующая с отметки $56 250 (5,76 млн рублей)

Новые колесные диски выполнены в эксклюзивном дизайне и черно-серебристом цвете. Помимо стоимости самих дисков, владельцам придется учесть дополнительные расходы для полного комплекта: логотипы для ступиц (от $22 за стандартный вариант до $213 за карбоновый), датчики давления ($183 за штуку) и шины Michelin Pilot Sport 4S ($3,650 за комплект с установкой). В результате, полная замена колес и шин обойдется более, чем в $61 700 (6,3 млн рублей).

Для тех, кто не готов тратить десятки тысяч долларов, доступны стандартные литые диски. Их стоимость значительно ниже — около $7 000 (720 000 рублей) за комплект, включая доставку и налоги.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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