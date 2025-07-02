Ferrari представила преемника Roma с более мощным V8

Ferrari официально представила новый переднемоторный спорткар Amalfi, который приходит на смену купе Roma. Новинка получила некоторые доработки в дизайне и модернизированную силовую установку

Дизайнеры сохранили классические пропорции предшественника, но изменили переднюю часть, сделав ее в духе последних моделей бренда, таких как SF90 и 12Cilindri. Новая “акулья” морда с черной вставкой между фарами делает облик автомобиля более агрессивным. Задние блоки светодиодных фар теперь соединяются черной декоративной полосой.

Внутри есть также ряд примечательных изменений. В Ferrari отказались от неудобных сенсорных кнопок на руле в пользу привычных физических, а кнопку запуска двигателя переместили в левую часть и сделали из титана. Таким образом, производитель откликнулся на критику владельцев прежней модели.

Под капотом у Amalfi находится 3,8-литровый битурбированный V8 форсированной мощностью 631 л.с., (+19 л.с.). Максимальный крутящий момент остался прежним – 761 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды. Максимальная скорость – 319 км/ч. Увеличение мощности обеспечено за счет новых распредвалов, улучшенной калибровки турбин и применения новой системы управления двигателем.

