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5 авг 2019

Ferrari представит в сентябре сразу две новые модели

Ferrari представит в сентябре сразу две новые модели
Автор фото: фирма-производитель

Для итальянской марки нынешний год оказался  насыщенным. В начале весны команда из Маранелло выкатила эксклюзивный трек-кар Ferrari P80/C, а ближе к лету порадовали фанатов 986-сильным гибридом SF90 Stradale.  Правда, одно поле у производителя так и осталось незакрытым. Речь идет о заряженном кроссовере

Да, говоря о таком автомобиле, мы сразу подразумеваем Lamborghini Urus , который уже как два года не даёт спокойно спать конкурентам, в том числе и Ferrari, которая вообще не намерена уступать в чем-либо ребятам из Lamborghini. Известно, что  работа над кроссовером  Purosangue ведется уже достаточно давно, правда выход его намечался на 2022 год, однако, судя по последним сообщениям, эти сроки будут кардинально изменены.

Дело в том, что во время недавней телефонной конференции, посвященной результатам второго квартала 2019 года, президент Ferrari Луи Камильери объявил о скорой премьере двух новых моделей. Презентация автомобилей состоится в сентябре на домашней для Ferrari гоночной трассе Фьорано. Также президент сообщил, что мероприятие будет грандиозным, и, учитывая это, презентация кроссовера выглядит вполне логичным развитием событий.  Что же касается второй модели, то ей может стать Ferrari 812 Superfast Spider.

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