В компании Ferrari похоже вспомнили слова легендарного Колина Чэпмена, создателя Lotus Seven, «упрости и сделай легче». Технический директор итальянской компании Майкл Летерс заявил, что Ferrari пойдет по пути упрощения конструкции своих спорткаров.

Первой моделью, на которой была опробована новая стратегия, стал кабриолет Ferrari Protfino, базовый спорткар компании, являющейся самой доступной моделью Ferrari. При его создании инженеры постарались максимально сократить число деталей. Так, например, передние стойки состоят всего из двух деталей. Сравните с Ferrari California T, где те же элементы конструкции состоят из… 21 компонента! В целом, в конструкции Portofino на 40 процентов меньше деталей, чем в California T.

Упрощение конструкции приведет не только к удешевлению конструкции автомобилей, говорит Летерс, но и к тому, что они станут гораздо легче, а их кузов заметно жестче, ведь в нем будет меньше деталей, которые необходимо соединять друг с другом.

Кроме того, Ferrari намерена значительно расширить использование 3,9-литрового турбомотора, который дебютировал на California T. Этот двигатель сейчас выдает 600 л.с. Но в случае его использования в составе гибридной силовой установки, суммарная мощность может составить от 750 до 1000 л.с. Вероятнее всего, такую силовую установку получит самый экстремальный вариант купе Ferrari 488 GTB, который Ferrari сейчас активно тестирует на дорогах.