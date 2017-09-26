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26 сен 2017

Ferrari вернулась в сотню самых дорогих брендов

Ferrari вернулась в сотню самых дорогих брендов

Рейтинг Best Global Brands 100 публикуется ежегодно компанией Interbrand и отражает стоимость той или иной марки. Естественно, в нем присутствуют и автомобильные компании, причем в этом году их ценность выросла и составила в общем объеме первой сотни почти 15%.

Главной новостью автомобильного сегмента стало возвращение в рейтинг компании Ferrari, которое удалось пробиться на 88 место в общем рейтинг и на предпоследнее в автомобильном сегменте (замыкает его Tesla).

Лидер неизменен уже много лет: это японская Toyota чье имя оценено в 50,291 миллиарда долларов. Но в общем рейтинге японская компания опустилась с пятого на седьмое место, заодно растеряв за год 6% ценности.  На втором месте остался Mercedes-Benz (47,829 миллиардов долларов), который значительно (+10%) подорожал относительно прошлого года. Замыкает тройку еще одна немецкая компания, BMW со стоимостью марки в 41,521 миллиард долларов (без изменений к прошлому году). Toyota стала единственной из 15 автомобильных компаний, ценность бренда которой за год снизилась.

В своем рейтинге Interbrand учитывает деятельность только тех компаний, которые представлены как минимум на трех континентах, а треть их выручки приходится на зарубежные рынки. На итоговую оценку влияют не только финансовые итоги и объемы продаж, но и роль бренда в принятии решения о покупке, а также влияние самого бренда на стоимость производимой компании продукции и услуг.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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