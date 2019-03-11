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11 мар 2019

Гибридный спорткар Ferrari покоряет заснеженную Швецию

Гибридный спорткар Ferrari покоряет заснеженную Швецию

Фотошпионы застали в Швеции загадочные прототипы Ferrari 488 GTB. Учитывая, что модель уже получила преемника, в её кузове, с большой долей вероятности, обкатывают агрегаты гибридного спорткара

Интересно, что  топ-менеджмент марки уже подтвердил премьеру гибридного спорткара с V6 в течение 2019 года. Что же касается запечатленных автомобилей, то они, к сожалению, не могут дать ни малейшего представления о технических характеристиках модели. Пока никаких данных о силовой установке нет, кроме сведений о том, что в её основе будет лежать бензиновый турбомотор V6. Его дополнят электромотором, но эксперты полагают, что новинка вряд ли сможет ездить на одной электротяге.

Кстати, относительно её позиционирования до сих пор не существует единого мнения. По одним данным, гибрид может оказаться "бюджетной" моделью даже доступнее Portofino, по другим —  новинка возьмет на себя роль флагмана Ferrari, поскольку автомобиль должен получить более мощный мотор, чем 720-сильный V8 у F8 Tributo.

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