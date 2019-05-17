Гибридный суперкар Ferrari замечен на тестах в Италии

Ferrari представит гибридный суперкар мощностью 1000 л.с. уже в конце мая, но шпионам удалось запечатлеть на видео, как автомобиль двигается по итальянским дорогам общего пользования

Любопытно, что съемка превратилась в настоящую погоню, так как человек за рулем прототипа Ferrari не был приятно удивлен, увидев, что его преследуют. Шпионам удалось достаточно долго продержаться на хвосте и рассмотреть машину со всех сторон, после чего водителю прототипа удалось скрыться на одной из автострад.

К сожалению, такая динамичная погоня оказалась не слишком полезной - автомобиль затянут в камуфляжную пленку настолько, что каких-либо деталей заметить не удалось. Так что на данный момент представление о новинке Ferrari можно сделать лишь по крупицам информации из официальных пресс-релизов, где указывается, что автомобиль будет обладать мощностью в 986 лошадиных сил. К слову, презентация новинки состоится совсем скоро – 31 мая.