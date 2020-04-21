Первый кроссовер Ferrari: подробности

Итальянский кроссовер получит две версии — с передним и средним расположением двигателя

Технический директор «Феррари» Майкл Лейтерс рассказал, что Purosangue будет построен на базе купе Ferrari Roma GT, а самым удивительным станет то, что новинка получит две версии — с передним расположением двигателя (под капотом) и со средним (за спинами пассажиров). Это обещает огромное разнообразие подверсий кроссовера.«В целом у нас будет два семейства архитектуры — с передним и средним расположением двигателя, — объяснил технический директор Ferrari Майкл Лейтерс. — В версии с передним расположением мотора мы должны предусмотреть еще много подверсий. С посадочной формулой 2+2, 4+ и так далее».

Любопытно, что кроссовер вполне может получить гибридную силовую установку, как SF-90. По словам Лейтерса, платформа Purosangue может оснащаться двигателями V6, V8 или V12. Кстати, Ferrari продолжит разработку 6,5-литрового двигателя V12, однако инженеры марки не хотят делать на его основе гибридную трансмиссию.