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9 авг 2021

В Ferrari не боятся запрета ДВС

В Ferrari не боятся запрета ДВС
Автор фото: фирма-производитель

В то время как многие производители спортивных автомобилей заявляют, что до последнего будут эксплуатировать двигатели внутреннего сгорания, невзирая на все будущие запреты, в Ferrari заявляют, что запреты им не помеха. Тотальная электрификация? Да не вопрос – наши продукты станут еще лучше!

В интервью изданию Reuters глава компании Ferrari Джон Элкан рассказал, что рассматривает запрет двигателей внутреннего сгорания как «возможность выпускать ещё более особые и уникальные продукты благодаря электрификации, электронике и другим технологиям, которые становятся доступными».

Более того Эклан поприветствовал сам запрет, однако, никак свою позицию по данному вопросу не обосновал. Напомним, что электрификация Ferrari началась еще в 2013году, когда у спорткара LaFerrari появилась гибридная модификация.

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