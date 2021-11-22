Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2021

В Ferrari возродили модель Daytona

В Ferrari возродили модель Daytona
Автор фото: фирма-производитель

Ferrari представила новый суперкар — Daytona SP3, тем самым возродив имя легендарного спорткара семидесятых

Исторический прототип являл собой переднемоторное, заднеприводное купе. У новой же Daytona компоновка и форм-фактор совершенно другие. Перед нами уже среднемоторная тарга. Самое интересное, что в облике новинки не прослеживается даже какой-либо маленькой отсылки к модели прошлых лет - весь дизайн создан на основе стилистики спорткаров текущего поколения. Сложная геометрия кузовных панелей - лейтмотив облика новой "Дайтоны". Кузовные панели все выполнены из углепластикового волокна.

Теперь о технике. Начнем с мотора - под капотом "Дайтоны" располагается модифицированный двигатель от модели 812 Competizione. Речь идет о 6,5-литровом моторе V12. Его мощность превышает 800 лошадиных сил. Такие показатели были достигнуты, в том числе, за счет применения нового коленвала и титановых шатунов, а также перепрограммирования ЭБУ. Время разгона с 0 до 100 км/ч у Daytona SP3 — 2,86 секунды, 0—200 км/ч — 7,4 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari Testarossa от Officine Fioravanti

Из Ferrari Testarossa сделали шикарный рестомод

08 октября 2021

Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

28 сентября 2021
Ferrari LaFerrari Aperta 2017 вид сверху

В Ferrari работают над двигателем V12

20 сентября 2021

В Ferrari заново изобрели климат-контроль

23 августа 2021

Во Вьетнаме построили Ferrari из дерева

11 августа 2021

В Ferrari не боятся запрета ДВС

09 августа 2021

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - почему kia carnival (2021) стал самым дефицитным минивэном Тест драйв
22 ноября 2021

KIA Carnival
"Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность
Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Peugeot 2008 - чем топовый peugeot 2008 (2020) схож с... калейдоскопом
Тест драйв
17 ноября 2021

Peugeot 2008
"Чем топовый Peugeot 2008 схож с... калейдоскопом"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 1 7