В Ferrari возродили модель Daytona

Ferrari представила новый суперкар — Daytona SP3, тем самым возродив имя легендарного спорткара семидесятых

Исторический прототип являл собой переднемоторное, заднеприводное купе. У новой же Daytona компоновка и форм-фактор совершенно другие. Перед нами уже среднемоторная тарга. Самое интересное, что в облике новинки не прослеживается даже какой-либо маленькой отсылки к модели прошлых лет - весь дизайн создан на основе стилистики спорткаров текущего поколения. Сложная геометрия кузовных панелей - лейтмотив облика новой "Дайтоны". Кузовные панели все выполнены из углепластикового волокна.

Теперь о технике. Начнем с мотора - под капотом "Дайтоны" располагается модифицированный двигатель от модели 812 Competizione. Речь идет о 6,5-литровом моторе V12. Его мощность превышает 800 лошадиных сил. Такие показатели были достигнуты, в том числе, за счет применения нового коленвала и титановых шатунов, а также перепрограммирования ЭБУ. Время разгона с 0 до 100 км/ч у Daytona SP3 — 2,86 секунды, 0—200 км/ч — 7,4 секунды.