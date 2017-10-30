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30 окт 2017

Классический Fiat 500 попал на монету 5 евро

Классический Fiat 500 попал на монету 5 евро
Автор фото: фирма-производитель

В Италии продолжаются торжества, посвященные 60-летнему юбилею классического Fiat 500. Помимо различных мероприятий, сборов владельцев автомобилей, посвящений в виде спецсерий нынешней «пятисотки», Fiat 500 стал объектом для коллекционеров почтовых марок и монет.

Летом Почта Италии выпустила памятную марку, посвященную классическому Fiat 500, а сейчас Министерство экономики и финансов Италии объявило о выпуске памятной серебряной монеты, посвященной 60-летию Fiat 500.

Монета номиналом в 5 евро выпущена тиражом всего в четыре тысячи экземпляров. В принципе, ей, конечно же, можно расплатиться в магазине, но вряд ли это кто-то будет делать: банковские учреждения продают ее по 40 евро, а на различных электронных площадках уже появились предложения о продаже монеты за 100-150 евро.

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При написании новости использовалась информация:
Fiat

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