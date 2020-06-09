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9 июн 2020

Fiat представил новое поколение модели 500

Fiat представил новое поколение модели 500
Автор фото: фирма-производитель

Три месяца назад компания Fiat представила электрическую «пятисотку» нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека

Новый Fiat 500 построен на полностью электрической платформе и от предшественника отличается дизайном экстерьера и полностью переработанным интерьером. Силовая установка ситикара состоит из 120-сильного электромотора и тяговой батареи на 42 киловатт-часа. С ней электромобиль может проехать без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP, а также разогнаться до 150 километров в час. Чтобы набрать «городские» 50 километров в час, Fiat 500 хватит 3,1 секунды.

Пока хэтчбек представлен только в «богатой» версии la Prima. Такие машины отличаются панорамной крышей, спойлером на двери багажника, полностью светодиодной головной оптикой, 17-дюймовыми колесами, хромированными вставками в салоне и отделкой сидений экокожей. Также для Fiat 500 «la Prima» предлагаются три эксклюзивных варианта окраса кузова: зеленый Ocean Green, серый Mineral Grey и трехслойный синий Celestial Blue.

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