У классического Fiat 500 была необычная открытая версия без дверей Jolly, которая в Италии сразу же получила прозвище Spiaggnia, то есть «пляжная». К юбилею этой версии Fiat, с помощью независимых ателье, построил эксклюзивный пикап.

За дизайн отвечала компания Garage Italia, а за все технические переделки — ателье Pininfarina. Сделана машина на базе кабриолета (напомним, у него вместо крыши сдвижная шторка). Но при создании пикапа с кузова была срезана вся верхняя часть выше поясной линии автомобиля.

Вместо лобового стекла — небольшой стеклянный щиток, позади сидений, которых осталось два, находится дуга безопасности. Ну а главная «фишка» автомобиля это закрытый грузовой отсек, пол которого обшит яхтенной доской. Интересно, что в грузовом отсеке находится некое подобие душа: и самому помыться, и пляжный инвентарь от песка отмыть.

Любопытнее всего, что автомобиль можно будет заказать у европейских дилеров: мелкосерийное производство Fiat 500 Spiaggnia наладит Garage Italia. О цене остается только догадываться…