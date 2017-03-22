Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2017

Дизельгейт набирает обороты

Дизельгейт набирает обороты
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за громким скандалом вокруг выбросов дизельных двигателей Volkswagen, обысков в офисах Audi и проверок Renault после подозрений о махинациях и занижении реальных показателей содержания токсичных веществ в выхлопе, европейские правоохранители взялись и за Fiat

Обвинения те же – установка программного обеспечения, позволяющего фальсифицировать данные о выбросах дизельных двигателей. Пока речь идет лишь о проверке и попытке выявить такие программы, но, судя по информации СМИ, правительство Германии такой софт уже обнаружило, обвинения компании Fiat предъявлены были еще в прошлом году. Суть претензий немецкой стороны сводится к тому, что после 22 минут испытаний двигателей, токсичность выхлопа сильно повышалась, в то время, как в первые 20 минут, а именно столько в среднем занимает европейский тест на экологичность, показатели находились в пределах нормы.

Сам Fiat с обвинениями Германии не согласен, а власти Франции пока лишь проверяют возможность махинаций. Напомним, что в январе нынешнего года подозрения на Fiat Chrysler (FCA) пали и со стороны американских экологов, но касались они в основном внедорожников, продающихся на рынке США.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Fiat Chrysler Automobiles планирует продавать автомобили через интернет

21 ноября 2016

Власти Германии обвиняют Fiat в занижении уровня токсичных выхлопов

06 сентября 2016

Fiat озвучил российские цены нового пикапа

02 сентября 2016

Fiat выводит на российский рынок новый пикап

26 августа 2016

FCA подозревают в занижении уровня вредных выбросов

24 мая 2016

Продажи Fiat Doblo Panorama в России прекращены

14 апреля 2016

 Новости Fiat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"
BMW 7 series - bmw 740ld xdrive 2016 превосходя ожидания
Тест драйв
20 марта 2017

BMW 7 series
"Превосходя ожидания"
Cadillac CTS - cadillac cts 2017 как у элвиса
Тест драйв
17 марта 2017

Cadillac CTS
"Как у Элвиса"
Hyundai Creta, Renault Kaptur - hyundai creta 2016 и renault kaptur 2016 женские штучки
Сравнительный тест
15 марта 2017

Hyundai Creta, Renault Kaptur
"Женские штучки"

Написано новостей:

1 8 4 7 1