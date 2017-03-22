Вслед за громким скандалом вокруг выбросов дизельных двигателей Volkswagen, обысков в офисах Audi и проверок Renault после подозрений о махинациях и занижении реальных показателей содержания токсичных веществ в выхлопе, европейские правоохранители взялись и за Fiat

Обвинения те же – установка программного обеспечения, позволяющего фальсифицировать данные о выбросах дизельных двигателей. Пока речь идет лишь о проверке и попытке выявить такие программы, но, судя по информации СМИ, правительство Германии такой софт уже обнаружило, обвинения компании Fiat предъявлены были еще в прошлом году. Суть претензий немецкой стороны сводится к тому, что после 22 минут испытаний двигателей, токсичность выхлопа сильно повышалась, в то время, как в первые 20 минут, а именно столько в среднем занимает европейский тест на экологичность, показатели находились в пределах нормы.

Сам Fiat с обвинениями Германии не согласен, а власти Франции пока лишь проверяют возможность махинаций. Напомним, что в январе нынешнего года подозрения на Fiat Chrysler (FCA) пали и со стороны американских экологов, но касались они в основном внедорожников, продающихся на рынке США.