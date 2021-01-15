Fiat 500 «Abarth» превратили в монстра

Ателье Pogea Racing превратило маленький хэтч в монстра скорости, сделав его чертовски быстрым

Что же было сделано с машиной? Стандартному двигателю 1.4 нарастили сорок лошадиных сил. Итоговая мощность -220 коней. Её получили путем установки нового ЭБУ двигателя и нескольких манипуляций с турбиной. До сотни такой Fiat 500 разгоняется менее чем за шесть секунд. Интересно, что у Pogea Racing есть еще один проект на базе «пятисотого». Там с мотором поработали еще серьезнее, доведя его отдачу до 400 лошадиных сил.

Но вернемся к нашему «Геркулесу» (именно такое наименование получил проект). С автомобилем произошли и внешние метаморфозы. Так, ему установили новый боди-кит с расширенными крыльями. Он, к слову, выполнен полностью из углепластика.