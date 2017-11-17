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17 ноя 2017

Fiat готовит конкурента Renault Logan

Fiat готовит конкурента Renault Logan
Автор фото: фирма-производитель

Мы в России уже и не помним такое словосочетание «бюджетный Fiat» — последним был седан Albea, который некоторое время собирали в России, а вот в некоторых странах позиции итальянцев в сегменте недорогих автомобилей весьма сильны. Компания анонсировала появление седана Cronos, который заменит морально и технически устаревшую Linea на многих рынках.

Пока компания опубликовала лишь видеотизер с профилем седана. По неофициальным данным он будет создан на базе представленного весной хэтчбека Argo. войдут двигатели семейства Firefly. Это литровый бензиновый атмосферный двигатель и 1,3-литровый турбомотор. Самая мощная версия HGT получит 1,8-литровый мотор семейства E.torq мощностью 140 л.с. Работать этот двигатель будет вместе с 6-ступенчатым «автоматом».

Машину будут собирать в Южной Америке, дебютировать она должна в Аргентине, а примерно в середине следующего года доберется до Индии. Планов привезти эту модель в Европу у Fiat нет. В России седан также вряд ли появится — итальянцы не собираются собирать машины в России, а везти Cronos к нам из Южной Америки или Аргентины нет смысла, он выйдет слишком дорогим.
 

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При написании новости использовалась информация:
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