Fiat отказывается от традиционных двигателей

Еще один автопроизводитель собирается перейти на «зеленые рельсы». Таким стал Fiat. Электрические модели у марки уже есть

Да, речь идет о моделях 500е – кабриолете и двух вариантов хэтчбеков. Важное замечание – они лишь внешне похожи на обычные «Пятисотки», но в техническом плане машины разрабатывались с нуля, как отдельные электромобили. Впрочем, в течение ближайших пяти лет у Fiat есть планы по выпуску трех-пяти новых электрических моделей. Сама же трансформация в электрический бренд будет происходить постепенно. Окончательный переход должен состояться в 2030 году.

Интересно, что «озеленить» планируется и саму компанию. Например, на крыше центральной фабрики в Турине разобьют настоящий сад из тридцати тысяч растений.