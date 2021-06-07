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7 июн 2021

Fiat отказывается от традиционных двигателей

Fiat отказывается от традиционных двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Еще один автопроизводитель собирается перейти на «зеленые рельсы». Таким стал Fiat. Электрические модели у марки уже есть

Да, речь идет о моделях 500е – кабриолете и двух вариантов хэтчбеков. Важное замечание – они лишь внешне похожи на обычные «Пятисотки», но в техническом плане машины разрабатывались с нуля, как отдельные электромобили.  Впрочем, в течение ближайших пяти лет у Fiat есть планы по выпуску трех-пяти новых электрических моделей. Сама же трансформация в электрический бренд будет происходить постепенно. Окончательный переход должен состояться в 2030 году.

Интересно, что «озеленить» планируется и саму компанию. Например, на крыше центральной фабрики в Турине разобьют настоящий сад из тридцати тысяч растений. 

При написании новости использовалась информация:
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