Fiat представил новый кроссовер Fastback

Компания Fiat опубликовала полноценные изображения нового компактного вседорожника под названием Fastback. Он разработан силами бразильского подразделения, предназначен для латиноамериканского рынка

Что мы знаем о машине – ее построили на той же платформе, что и Fiat Pulse (еще один кроссовер, который крайне популярен в Бразилии). От последнего новинка позаимствует и все агрегаты – турбомотры в 1.0 и 1.3 литра. Мощность первого двигателя составляет 130 лошадиных сил, а второго 185 лошадиных сил. С большой долей вероятности самая мощная модификация получит к наименованию приставку Abarth – как и положено всем заряженным моделям Fiat.

Что касается дизайна, то новинка выполнена в форм-факторе купе-кроссовера. Судя по фото, Fiat Fastback получит «мускулистый» дизайн с развитыми выштамповками, защитный пластиковый обвес для внедорожного имиджа и необычно массивные задние стойки кузова с большим наклоном, что обеспечивает силуэту динамику.