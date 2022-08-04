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4 авг 2022

Fiat представил новый кроссовер Fastback

Fiat представил новый кроссовер Fastback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Fiat опубликовала полноценные изображения нового компактного вседорожника под названием Fastback. Он разработан силами бразильского подразделения, предназначен для латиноамериканского рынка

Что мы знаем о машине – ее построили на той же платформе, что и Fiat Pulse (еще один кроссовер, который крайне популярен в Бразилии). От последнего новинка позаимствует и все агрегаты – турбомотры в 1.0 и 1.3 литра. Мощность первого двигателя составляет 130 лошадиных сил, а второго 185 лошадиных сил. С большой долей вероятности самая мощная модификация получит к наименованию приставку Abarth – как и положено всем заряженным моделям Fiat.

Что касается дизайна, то новинка выполнена в форм-факторе купе-кроссовера. Судя по фото, Fiat Fastback получит «мускулистый» дизайн с развитыми выштамповками, защитный пластиковый обвес для внедорожного имиджа и необычно массивные задние стойки кузова с большим наклоном, что  обеспечивает силуэту динамику.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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