Кросс-купе по итальянски

Бразильский автосалон в Сан-Паулу богат на интересные новинки, особенно на кроссоверы, а если говорить точнее то на кроссоверы-купе. Напомним, что это настоящий тренд последних лет. BMW, Renault, Mercedes - многие производители уже выпустили и продолжают представлять свои новинки подобного толка. Не остался в стороне и концерн Fiat

Собственно, именно Fiat презентовал свой кроссовер на бразильском автосалоне. Правда, это не привычный автомобиль, а всего лишь пластиковый макет, можно сказать дизайнерское видение. Аналогичным образом представляли и Lada 4x4 на недавнем автосалоне в Москве.

Разумеется, информации о начинке будущего автомобиля совсем немного. Известен лишь тот факт, что серийный автомобиль будет базироваться на платформе небезызвестного Jeep Renegade. Отметим, что если говорить о внешности, то черты Fiat Fastback SUV (именно так называется концепт) напоминают сборную солянку из линий BMW, Jaguar и многих других европейских производителей. В целом концепт выглядит гармонично, а многие эксперты уже охарактеризовали его дерзким.

Сроки появления нового автомобиля не называются, может он появится уже через пару лет, так как президент FCA в Южной Америке Антонио Филоза заявил о планах инвестировать в бразильский филиал компании 8 млрд реалов ($2,12 млрд) до 2023 года. Деньги вложат в разработку и запуск 15 новых моделей. Возможно, концепт станет одной из них.