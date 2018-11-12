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12 ноя 2018

Кросс-купе по итальянски

Кросс-купе по итальянски
Автор фото: фирма-производитель

Бразильский автосалон в Сан-Паулу богат на интересные новинки, особенно на кроссоверы, а если говорить точнее то на кроссоверы-купе. Напомним, что это настоящий тренд последних лет. BMW, Renault, Mercedes - многие производители уже выпустили и продолжают представлять свои новинки подобного толка. Не остался в стороне и концерн Fiat

Собственно, именно Fiat презентовал свой кроссовер на бразильском автосалоне. Правда, это не привычный автомобиль, а всего лишь пластиковый макет, можно сказать дизайнерское видение. Аналогичным образом представляли и Lada 4x4 на недавнем автосалоне в Москве.

Разумеется, информации о начинке будущего автомобиля совсем немного. Известен лишь тот факт, что серийный автомобиль будет базироваться на платформе небезызвестного Jeep Renegade. Отметим, что если говорить о внешности, то черты Fiat Fastback SUV (именно так называется концепт) напоминают сборную солянку из линий BMW, Jaguar и многих других европейских производителей. В целом концепт выглядит гармонично, а многие эксперты уже охарактеризовали его дерзким.

Сроки появления нового автомобиля не называются, может он появится уже через пару лет, так как президент FCA в Южной Америке Антонио Филоза заявил о планах инвестировать в бразильский филиал компании 8 млрд реалов ($2,12 млрд) до 2023 года. Деньги вложат в разработку и запуск 15 новых моделей. Возможно, концепт станет одной из них.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, За Рулем , 110km

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