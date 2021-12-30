Ford Maverick продемонстрировал уникальную экономичность

Американский пикап и экономичность - неужели между этими двумя понятиями есть хоть что-то общее? Определенно, если этот пикап гибридный

Да, не все пикапы в Америке являются тяжеловесными монстрами, которые поедают топливо тоннами. Взять, к примеру, Ford Maverick - его силовая установка не мощный V8, а скромный гибрид на основе мотора 2.5 и пары электромоторов общей мощностью в 190 лошадиных сил.

Недавно, один из владельцев такой машины продемонстрировал ее главное преимущество - экономичность. Он смог проехать без дозаправки почти тысячу километров (960) при среднем расходе топлива в 5.3 литра на сотню. К слову, этот показатель оказался на поллитра ниже паспортных значений! При этом пробег на одном электричестве составил внушительные 434 километра.