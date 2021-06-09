Представлен Ford Maverick

Ford Motor представил принципиально новую модель — среднеразмерный пикап под именем Maverick. Правда, в техническом аспекте назвать данную машину пикапом очень сложно

Почему? Все просто - обычно пикапы создают на основе мощной рамной конструкции с рессорной подвеской. Maverick – абсолютно другой! Он построен на платформе обычной легковушки – то есть у нас здесь несущий кузов. Интересно, но прямыми родственниками пикапа являются модели Kuga и Focus.

Не ищите здесь и больших двигателей. Безальтернативная силовая установка – гибрид, который построен на базе 2.5-литрового мотора и электрического «довеска». Трансмиссия - еще одно откровение. Здесь установлен вариатор. Полного привода здесь нет, он даже не предлагается, как опция.