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9 июн 2021

Представлен Ford Maverick

Представлен Ford Maverick
Автор фото: фирма-производитель

Ford Motor представил принципиально новую модель — среднеразмерный пикап под именем Maverick. Правда, в техническом аспекте назвать данную машину пикапом очень сложно

Почему? Все просто -  обычно пикапы создают на основе мощной рамной конструкции с рессорной подвеской. Maverick – абсолютно другой!  Он построен на платформе обычной легковушки – то есть у нас здесь несущий кузов.  Интересно, но прямыми родственниками пикапа являются модели Kuga и Focus.

Не ищите здесь и больших двигателей. Безальтернативная силовая установка – гибрид, который  построен на базе 2.5-литрового мотора и электрического «довеска». Трансмиссия -  еще одно откровение. Здесь установлен вариатор. Полного привода здесь нет, он даже не предлагается, как опция.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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