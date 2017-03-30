Автомобильный портал Motorpage
мар 2018

Новое поколение Ford Ranger - Царь горы

Новый Ford Ranger - Ford Ranger Raptor 2019 Царь горы
Среднеразмерный пикап Ford Ranger Raptor претендует на роль безусловного лидера в линейке этой модели

Как и «старшая» модель F-150 Raptor, экстремальное исполнение Ranger получило существенный пакет доработок. Внешне такой пикап отличается оригинальной решеткой радиатора, расширенными колесными арками, мощной стальной защитой картера двигателя и 17-дюймовыми колесами с шинами BF Goodrich. Рама и тормозная система «американца» усилены, вместо стандартных амортизаторов установлены энергоемкие аналоги от компании Fox Racing Shox, колея увеличена на 150 мм, а клиренс составляет внушительные 283 мм. У версий для Австралии и стран Азии под капотом расположился 2-литровый битурбодизель мощностью 214 л.с., работающий в связке с 10-диапазонным «автоматом» и жестко подключаемым полным приводом. Чуть позже появится вариант для США с бензиновым силовым агрегатом. Водитель может задать один из шести режимов движения – от стандартного Normal до экстремального Baja, ориентированного на скоростную езду по пересеченной местности. Список оборудования Ranger Raptor по умолчанию богатый. В числе прочего предлагаются «мультимедийка» Sync 3 с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль и спортивные кресла.

Фото Ford Ranger

  • Ford Ranger Raptor 2019 Царь горы
  • Ford Ranger Raptor 2019 вид сбоку
  • Ford Ranger Raptor 2019 салон
  • Ford Ranger Raptor 2019 вид сбоку
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Ford Ranger

Ford Ranger
Тест-драйвов
5
Двигателей
5
Комлектаций
10
Поколение
T6
Цены
от 1 186 000
до 1 515 000
Подробнее про Ford Ranger

Последние новости

...
Ford Ranger Raptor

Рассекречен самый крутой Ford Ranger

08 февраля 2018
Ford Ranger

Ford представил обновленный Ranger

16 января 2018
Ford Ranger Raptor

Ford представит «заряженную» версию Ranger в феврале

22 декабря 2017
Ford Ranger Black Edition

Ford Ranger получил спецверсию

01 сентября 2017
Ford Ranger

Компания Ford отзывает более тысячи внедорожников Ranger

30 марта 2017

 Новости Ford Ranger

Другие сообщения про эту новинку

Новый Ford Ranger - Не близнецы Ford Ranger 2006 фото 1 Ford Ranger 2006 фото 2 Ford Ranger 2006 с полуторной кабиной

Новинка на авторынке:

Ford Ranger

Не близнецы 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 0 9 0 5