Новое поколение Ford Ranger - Царь горы

Среднеразмерный пикап Ford Ranger Raptor претендует на роль безусловного лидера в линейке этой модели

Как и «старшая» модель F-150 Raptor, экстремальное исполнение Ranger получило существенный пакет доработок. Внешне такой пикап отличается оригинальной решеткой радиатора, расширенными колесными арками, мощной стальной защитой картера двигателя и 17-дюймовыми колесами с шинами BF Goodrich. Рама и тормозная система «американца» усилены, вместо стандартных амортизаторов установлены энергоемкие аналоги от компании Fox Racing Shox, колея увеличена на 150 мм, а клиренс составляет внушительные 283 мм. У версий для Австралии и стран Азии под капотом расположился 2-литровый битурбодизель мощностью 214 л.с., работающий в связке с 10-диапазонным «автоматом» и жестко подключаемым полным приводом. Чуть позже появится вариант для США с бензиновым силовым агрегатом. Водитель может задать один из шести режимов движения – от стандартного Normal до экстремального Baja, ориентированного на скоростную езду по пересеченной местности. Список оборудования Ranger Raptor по умолчанию богатый. В числе прочего предлагаются «мультимедийка» Sync 3 с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль и спортивные кресла.