Ford Ranger обзавелся гибридной силовой установкой

Американская компания Ford представила версию пикапа Ranger с гибридной силовой установкой. Автомобиль будет продаваться на европейском рынке

Новое поколение Ford Ranger дебютировало в 2021 году и с тех пор пополнялось различными модификациями, отличающимися дизайном и силовыми установками. Однако теперь моторная гамма впервые пополнилась гибридной силовой установкой. Помимо этого, других отличительных особенностей пикап не получил. Единственное, что разработчики добавили к электрифицированной натуре автомобиля - это система Pro Power, которая позволяет подключать любые внешние устройства к розеткам, расположенным в кузове и салоне.

Известно, что в основе гибридной силовой установки лежит бензиновый 2,3-литровый 4-цилиндровый мотор EcoBoost мощностью 270 л.с. Как заявляет компания, крутящий момент будет выше у версии с 3,0-литровым V6 - 600 Нм. Запас хода на электротяге составит 45 км.