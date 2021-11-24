Ford представил новый Ranger

Ford Motor представил новое поколение рамного среднеразмерного пикапа Ranger. Отметим, что новинка построена на платформе предшественника, который выпускался целых десять лет

Платформа, пусть и осталась то же самой, однако с ней произвели некоторую модернизацию. Так, например, автомобилю увеличили колесную базу и расширили колею. Все три величины увеличились на пятьдесят миллиметров – до 3276 и 1610 миллиметров соответственно. Кузов автомобиля тоже абсолютно новый. С точки зрения дизайна здесь отметить нечего – разве что некоторые заимствования у модели Maverick. Зато автомобиль прибавил в практичности – грузовой отсек стал вместительнее, а за задними колесами (в бортах) появились ступеньки.

Что касается двигателей, то моторная гамма будет состоять из четырех силовых установок - все с турбонаддувом. Три из них – дизели – рядный двухлитровый (с разной форсировкой) и трехлитровый V6. Альтернативой является бензиновый турбо-мотор 2.3. К сожалению, мощность силовых агрегатов не раскрывается. Моторы будут работать в паре либо с 6-ступенчатой механической кпп, либо с 10-ступенчатым автоматом.