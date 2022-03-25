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25 мар 2022

Раскрыта гамма двигателей для европейской версии Ford Ranger

Раскрыта гамма двигателей для европейской версии Ford Ranger
Автор фото: фирма-производитель

Этот пикап уже продается в Азии (Тайланд), однако, европейские продажи начнутся лишь через несколько месяцев. Важно помнить, что обе версии будут отличаться между собой

Главное отличие – в моторной гамме. Если в Тайланде машина предлагается лишь с турбированным двухлитровым дизельным двигателем (мощность – 170 лошадиных сил), то для рынка Евросоюза будет присутствовать и альтернатива в виде бензинового трехлитрового мотора V6 (мощность 250 лошадиных сил). Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатым автоматом.

Важный нюанс, только в Европе и США будет продаваться заряженная версия Ford Ranger Raptor. Здесь будет использован трехлитровый мотор V6 с турбонаддувом, правда в зависимости от рынка его мощность будет отличаться. Для Европы она составит 288 лошадиных сил, а для США -397 Коробка все та же — десятиступенчатый автомат, привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой переднего и заднего  дифференциалов.

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