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1 дек 2022

Представлен самый дорогой Ford Ranger

Представлен самый дорогой Ford Ranger
Автор фото: фирма-производитель

Ford Motor представил самую дорогую версию рамного пикапа Ranger последнего поколения - Ranger Platinum

Такой пикап по умолчанию оснащается самым мощным агрегатом в линейке - 247-сильным турбодизелем V6. У данного мотора сравнительно высокие показатели крутящего момента - 600 Ньютон-метров, что для тяжелого пикапа лишь преимущество. Двигатель, к слову, работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Снаружи от стандартной версии Рейнджера топ-исполнение отличают 20-дюймовые колеса с легкосплавными дисками оригинального дизайна, более выразительная решетка радиатора с хромированным обрамлением. Интерьер же выделяется отделкой из натуральной кожи и мультимедийной системой с вертикальным 10-дюймовым экраном.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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