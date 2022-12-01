Представлен самый дорогой Ford Ranger

Ford Motor представил самую дорогую версию рамного пикапа Ranger последнего поколения - Ranger Platinum

Такой пикап по умолчанию оснащается самым мощным агрегатом в линейке - 247-сильным турбодизелем V6. У данного мотора сравнительно высокие показатели крутящего момента - 600 Ньютон-метров, что для тяжелого пикапа лишь преимущество. Двигатель, к слову, работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Снаружи от стандартной версии Рейнджера топ-исполнение отличают 20-дюймовые колеса с легкосплавными дисками оригинального дизайна, более выразительная решетка радиатора с хромированным обрамлением. Интерьер же выделяется отделкой из натуральной кожи и мультимедийной системой с вертикальным 10-дюймовым экраном.