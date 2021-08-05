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5 авг 2021

Ford Ranger перевели на водород

Ford Ranger перевели на водород
Автор фото: фирма-производитель

Важно - перед нами далеко не серийный вариант автомобиля, а лишь один из проектов частной фирмы, которая занимается развитием водородного транспорта

Warrego, именно такое название получил автомобиль, изначально был неким тренажером для инженеров H2X (фирма-производитель). Однако получившийся автомобиль вызвал интерес как в Австралии, так и за рубежом, так что компания решила не ограничиваться одним экземпляром. Европейские СМИ сообщают, что несколько стран, включая Англию и Германию, проявили большое желание заполучить подобные машины.

Если говорить о технической составляющей водородного пикапа, то на Ranger установили силовую установку с крайне скромными показателями отдачи – всего 95 лошадиных сил. Впрочем, как сообщают представители компании, совсем скоро, «сердце» будет заменено на более мощный аналог

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