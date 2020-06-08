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8 июн 2020

Новый Ford Ranger Raptor не получит мотор V8

Новый Ford Ranger Raptor не получит мотор V8
Автор фото: фирма-производитель

Ford задумывался о выпуске экстремальной версии пикапа Ranger с мотором V8, но проекту так и не был дан зелёный свет

Как сообщает издание CarAdvice, новый Ford Ranger Raptor не получит мотор V8. Подобная идея действительно рассматривалась концерном, но в итоге от неё решили отказаться, причём отнюдь не из-за пандемии коронавируса и связанных с этим финансовых проблем.

Руководство назвало концепцию Ranger с V8 «чисто умозрительной историей» и не восприняло её всерьёз. Дело в том, что разработка Ranger Raptor потребовала бы существенных средств на испытания и доводку силового агрегата, адаптацию подвески, калибровку электроники, краш-тесты и многое другое. Кроме того, пришлось бы спроектировать ряд уникальных деталей и, как следствие, стоимость такого неизбежно взлетела бы выше допустимых для сегмента рамок и не окупила бы даже затрат на разработку, не говоря о прибыли. Кроме того, работы заняли бы два-три года, что уже едва ли имеет смысл.

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