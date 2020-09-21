Назван самый американский автомобиль

Какой образ возникает в ваших головах при упоминании фразы «русский автомобиль». Что-то нам подсказывает, что в большинстве случаев вы назовете продукцию АвтоВАЗа. Хорошо, а что если мы спросим относительно «американского автомобиля», что вы ответите?

Пока будете размышлять, вот вам рейтинг «самых американских автомобилей», который был составлен специалистами из Школы бизнеса Когода при Американском университете (Вашингтон). Возглавил список среднеразмерный рамный пикап Ford Ranger T6.

Для максимальной объективности рейтинга учитывали целый ряд факторов, в том числе место производства, где проводились R&D (то есть НИОКР) по созданию автомобиля, в какой стране оседает прибыль от продаж, долю компонентов производства США и Канады, место производства двигателя и трансмиссии, рабочую силу.

Ford Ranger T6 набрал 85 баллов из 100 возможных, доля деталей производства США и Канады в нем оценивается в 70%. Примечательно, что еще в 2019 году эксперты Школы бизнеса Когода оценивали долю американских деталей в этой модели лишь в 50% — локализация подскочила после того, как Ford с 2020-го начал устанавливать в Ranger T6 двигатель производства США.

Читать такой обзор очень весело, учитывая тот факт, что «Рейнджер» долгое время в Штатах вообще не продавался. Текущее поколение T6 было разработано австралийским подразделением Ford. Пикап вышел на рынок еще в 2011 году и лишь в 2018-м появился в Америке. Возможно, весь рейтинг определяется тем, что в США просто любят пикапы.